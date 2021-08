Jéssica enterra possibilidade de Marcia Bittar e Mailza Gomes dividirem palanque com Gladson ao declarar apoio ao progressista

A deputada federal Jéssica Sales (MDB/AC) já definiu seu apoio ao governo do Acre em 2022. A emedebista vai apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas). A decisão foi tomada ainda em agenda cumprida em Feijó, durante inauguração de uma orla na terra do açaí, no último final de semana.

Em entrevista à TV Juruá nesta segunda-feira (16), Jéssica Sales frisou que tem conversado muito com Deus, em seu quarto, e ouvido a voz das ruas que pede Gladson e Jéssica unidos em 2022.

“O tempo ele é o senhor de tudo. Eu acredito nessa frase e não tem como você ir contra o coração, a vontade da população e quando Deus toca o seu coração, você realmente tem que fazer aquilo. Toda essa avaliação que eu vejo vendo do nosso governador Gladson Cameli, ela vai muito de encontro com as coisas que eu almejo, que eu defendo para o nosso Estado. E isso me fez refletir e tocar o meu coração, fora a população. Por onde eu passo, principalmente aqui na nossa terra, as pessoas dizem: ‘olha a gente quer você e o governador Gladson Cameli. É você e Gladson, é você e Gladson. E certamente, você acaba tendo despertado esse olhar e eu converso muito com Deus, no meu quarto”, disse Jéssica Sales.

Com a decisão da emedebista de compor a chapa majoritária de Gladson no próximo ano, ela joga uma pá de terra na possibilidade da ex-esposa do senador emedebista Marcio Bittar, Marcia Bittar, dividir o palanque com Gladson. Também quem fica em situação difícil, com a decisão de Jéssica, é a senadora Mailza Gomes (PP/AC), que busca a reeleição, mas aparece ruim nas pesquisas de intenção de votos.

Jéssica Sales também avaliou a pesquisa Big Data – TV Gazeta como promissora. “Eu fiquei imensamente feliz e grata à população. Foi há 40 dias que eu apresentei o meu nome como pré-candidata ao Senado pelo MDB. Pra mim foi com muita alegria, porque as pessoas estão abraçando essa ideia, esse desafio do bem. Com o meu nome sendo apresentado, com certeza o nosso estado, se isso vier a se concretizar, vai ser bem presenteado”.

