Jéssica Sales apoia emenda que valoriza carreira de agentes de saúde e combate às endemias

Na capital do estado, a deputada federal, Jéssica Sales (MDB), durante encontro na SSEMRB – Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco, dialogou com uma comissão formada por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Na ocasião, foram discutidas as principais reivindicações dos trabalhadores e a solicitação de apoio da parlamentar à aprovação das Propostas de Emendas Constitucionais – PECs 22 de 2011 e 14 de 2021, que tratam da valorização do plano de carreira dos profissionais, em âmbito nacional.

Há mais de 10 anos, a classe de trabalhadores aguarda votação, e consequentemente, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, que estabelece que o salário dos agentes de saúde e de endemias, não pode ser inferior a dois salários mínimos e também assegura às duas categorias, a garantia de adicional de insalubridade e aposentadoria especial, devido aos riscos das funções diárias, que passaram a ser aplicadas no atual momento de pandemia.

Ao ouvir as reivindicações da categoria, Jéssica Sales, garantiu solicitar ao líder da Bancada, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB- AL), interceder pela inclusão das PECs na pauta de votações do Plenário da Câmara o mais breve possível. Conhecedora do relevante trabalho dos agentes, a parlamentar assegurou que votará favorável à proposta.

“Estou engajada nessa luta! Os agentes de saúde e os agentes de endemia podem contar comigo”, disse a parlamentar.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...