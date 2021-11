Jéssica Sales defende criação do Auxílio Brasil

Por ocasião da aprovação do Auxílio Emergencial e do projeto de lei, pelo Congresso Nacional, que garantiu duas cotas do benefício ao chefe de família, independentemente do gênero, a deputada Jéssica Sales (MDB) priorizou as mulheres que enfrentam sérias dificuldades na pandemia. A parlamentar votou para que as benficiárias tivessem a preferência no recebimento do auxílio emergencial em dobro e, dessa forma pudessem oferecer uma vida mais digna aos seus familiares.

De acordo com Jéssica Sales, muitas mulheres se sentiram lesadas pelos pais que não cuidam dos filhos e se inscreveram para receber o benefício. Além do mais, apesar do veto do presidente Bolsonaro foi muito forte a articulação da bancada feminina, que esteve unida no convencimento aos demais congressistas da importância do apoio às mulheres, e conseguiram derrubar o veto presidencial.

“Foi uma defesa honrosa às mulheres cidadãs, uma grande vitória para as mães, chefes de família, que criam seus filhos sozinhas. Elas têm a responsabilidade em dobro com seus filhos, ao suprir a ausência dos pais. Votei consciente, muito justo esse apoio financeiro, apesar de não ser o suficiente, deu para amenizarum pouco a situação diante das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia” – disse a deputada.

Neste mês de outubro o auxílio emergencial foi encerrado e será substituído pelo “Auxílio Brasil”, cujo valor estimado do benefício será de R$ 400,00 que começa a ser pago no próximo dia 17 deste mês. “O Auxílio Brasil será criado por meio da Medida Provisória 106, e mais uma vez estarei atenta no sentido de aprovar o benefício proposto pelo Governo Federal, com forma de minimizar o sofrimento das pessoas mais humildes” – garantiu.

