Jéssica Sales e Governador Gladson se reúnem com líderes de bairros de Rio Branco

Fazer a política de perto, é um jargão bastante utilizado nos discursos da Deputada Federal Jéssica Sales ( MDB) e que define o seu jeito de fazer política com maior aproximação da população. Nesse sentido, o foco da parlamentar, também está voltado para a capital do estado, Rio Branco.

Durante esta semana a emedebista, que já tem um trabalho reconhecido e consolidado na região do Juruá, Sena Madureira e Tarauacá – Envira pela ampla destinação de recursos ( mais de R$ 200 milhões), tem visitado liderancas de diversos bairros da capital, para tomar conhecimento das problemáticas estruturais e pontuais de cada comunidade, embasando a política participativa e dialogada com o povo que é característica de seu mandato.

Vila Ivonete, Conjunto Andirá , Caladinho, Cruzeiro Novo, Montanhês, Cidade do Povo, regional do Calafate são alguns dos bairros já visitados por Sales.

Na manhã da última quinta feira, 16, a Deputada participou de uma reunião com diversas outros líderes comunitários na nova sede da Central de Apoio às Associações de Moradores e outras Entidades Civis Organizadas do Estado do Acre (Ceames/Acre), no bairro do Bosque. O ato contou com a presença de Gladson Cameli que atendeu ao pedido da parlamentar para participar do encontro, Cameli ouviu atentamente os líderes dos bairros e assegurou investimentos sobretudo em infraestrutura e saneamento.

“Aqui reforço mais uma vez o meu compromisso e parceria com a comunidade. Minha função como governador é ouvir a população e tentar melhorar a vida das pessoas”, destacou.

Jéssica Sales salientou que seu objetivo é ampliar sua capacidade de transformar a vida das pessoas através da política, principalmente de áreas menos assistidas, sempre em parceria com as prefeituras.

” A política de resultados que é a que eu amo fazer e ela só surte efeito quando se faz perto das pessoas, sem distinção de cores partidárias. A presença do Governador nesse evento promovido pela Ceames comprova que Gladson tem compromisso e respeito com o povo. Como parlamentar estou disposta a fortalecer a parceira com a prefeitura e governo do estado e continuar fazendo muito mais por Rio Branco e todo nosso estado”. Concluiu.

O Presidente da Ceames/Acre, Francisco Ribeiro, definiu a forma de fazer política da parlamentar emedebista como inovadora para os moradores de Rio Branco.” As pessoas não estão habituadas a receber a presença de parlamentares nos bairros, principalmente da esfera Federal para ouvir e dialogar com a comunidade, a Deputada Jéssica está trazendo esperança para as pessoas de Rio Branco e está de parabéns, o mesmo dizemos do governador Gladson que de forma humilde nos atendeu e ouviu as demandas de nossa categoria. ” ressaltou.

