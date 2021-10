Jéssica Sales é homenageada pela Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul por sua atuação parlamentar

A noite da última quinta-feira, 30, foi de honraria para a Deputada Federal Jéssica Sales que foi convidada a participar de uma sessão solene na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul onde foi homenageada com uma moção de aplausos pela casa, por sua exímia atuação parlamentar em prol do município, para o qual destinou quase 90 milhões em recursos em sete anos de deputada federal.

A concessão da honraria partiu do vereador Mazinho da BR (MDB) que contou com a unânime aprovação dos 14 vereadores do município em reconhecimento ao trabalho da parlamentar que foi reconhecida como a Deputada que mais destinou recursos para a segunda maior cidade do Acre, na história do município. ” Esse reconhecimento se chama “gratidão” à Deputada Jéssica pelo seu compromisso com o nosso povo nesses 7 anos de parlamentar”. Destacou o autor da indicação, vereador Mazinho.

A sessão solene foi presidida pelo vereador Clerton Silva ( PSD) vice-presidente da Câmara. O atual presidente Franciney Freitas ( PP) encontra-se em Brasília. Clerton destacou a política de seriedade realizada por Sales, que deixou sua profissão de medicina, para fazer muito mais pelo povo de seu estado, atuando de forma abnegada por todos os municípios do estado para o qual somam -se quase R$ 230 milhões destinados. ” A gente percebe que as pessoas têm um respeito pelo mandato da Deputada Jéssica porque ela tem trabalho prestado. Não é algo que fica só no período de eleição. A Jéssica é uma das pessoas que entrou na política para fazer uma política séria e de verdade”. Enfatizou.

A parlamentar comparou o recebimento da honraria, com o mesmo grau de importância atribuído ao diploma de sua profissão, medicina. Para Sales, a política é uma missão onde tem a oportunidade de fazer muito mais pela coletividade, como ferramenta de transformação social, o que só é possível quando se faz uma política de seriedade.

” Esse certificado eu compartilho com todos os cidadãos acreanos, em especial a Cruzeiro do Sul, em se tratando dessa homenagem. Cada valor que eu já conquistei e destinei para o meu Estado, sendo mais de R$ 230 milhões, representa o meu comprometimento com a população e vai ser sempre assim, demonstrarei minha gratidão ao povo, com muito trabalho. Que Deus me dê muita sabedoria e amor para continuar fazendo a diferença nessa política de resultados positivos para as pessoas”. Concluiu.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...