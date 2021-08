Jéssica Sales fortalece saúde e cultura Indígena

Já são mais de R$ 3,2 milhões, destinados à construção de postos de saúde, centros culturais e sistemas de abastecimentos de água, além de suporte logístico e tecnológico, dentro de aldeias de difícil acesso.

A mais recente conquista aos povos indígenas, aconteceu no município de Mâncio Lima. Mais de 700 índios, da etnia Puyanawa, com cânticos e rituais, celebraram a chegada da primeira Unidade Básica de Saúde, dentro da terra indígena. E não é para menos: a estrutura de saúde é a primeira no Acre, construída com recursos de emenda parlamentar. Ampla, moderna e totalmente equipada, a UBS faz uma justa homenagem ao primeiro Cacique, Mário Puyanawa Mãpa, vítima da covid-19, em junho do ano passado.

“Isso representa a realização de um grande sonho, especialmente do meu pai, que muito lutou pela nossa gente e, que agora, tem seu nome eternizado aqui. Esse posto de saúde traz mais vida para nós e também para as outras aldeias, que vivem ao nosso redor. Só temos a agradecer”, destacou o cacique Joel Puyanawa, que também é vereador no município, pelo PT.

Aldeias de Tarauacá, localizadas no Igarapé do Caucho e 27, também já foram contempladas com recursos de Jéssica Sales, para construção de unidade básica de saúde e sistema de abastecimento de água. E em Feijó, indígenas da aldeia Morada Nova, também serão contemplados com uma UBS. Jéssica garantiu também ainda recursos para aquisição de barcos de alumínio com motor, para indígenas do município de Santa Rosa do Purus e destinou emenda parlamentar, para potencializar o suporte tecnológico dentro de algumas aldeias, através da instalação de pontos de internet. Em Porto Walter, os Araras, agradecem a indicação de emenda parlamentar para construção da Casa do Índio. E da mesma forma, em Cruzeiro do Sul, mais de 650 Katukinas, aguardam felizes, a ordem de serviço para a construção de um espaço de convivência Indígena, também assegurado por Jéssica Sales.

“Atualmente, no Brasil, estão presentes várias discussões que permeiam a questão da importância dos povos indígenas no nosso país. Eu sou parceira dos Povos da Floresta, porque reconheço que eles são a verdadeira referência de constituição de um patrimônio histórico e cultural. Prova disso, são aos mais de R$ 3,2 milhões que destinei, com recursos das minhas emendas. Faço do meu mandato, um instrumento de transformação social, sem distinção de cores partidárias, raça ou religião. Meu mandato é participativo e democrático. A política certa é essa: perto das pessoas, feita para o bem comum”, finalizou Jéssica Sale

