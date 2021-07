Jéssica Sales inaugura obras e anuncia investimentos em Manoel Urbano

Fazer a política de perto, é o principal jargão utilizado pela Deputada federal Jéssica Sales em menção à sua característica de frequentemente visitar os municípios do estado para conhecer as demandas de cada região, estreitando, desse modo sua afinidade com a população. No último final de semana a parlamentar emedebista cumpriu agenda em municípios do interior sendo um deles a cidade de Manoel Urbano na BR-364. Além de participar da entrega de obras resultantes de emendas de seu mandato, Jéssica visitou obras em andamento e anunciou novos investimentos.

Honrando compromissos firmados com o município, Jéssica Sales fortaleceu o setor Esportivo e assistencial da cidade, através da entrega de duas quadras cobertas e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no valor de R$ 1,5 milhão executados através de seu mandato.

” Há muitos anos nós não tínhamos investimentos importantes na área do esporte, e agora através da Deputada Jéssica Sales a gente tá vendo isso acontecer. Nossa juventude precisa disso, de incentivo.”, destacou o desportista Sávio Oliveira.

O prefeito de Manoel Urbano,Tanízio Sá, MDB, também enalteceu a atuação da parlamentar em prol da Cidade, para a qual já destinou mais de R$ 7 milhões durante seu mandato,

” O sentimento é de muita gratidão a Deputada Jéssica que tem me auxiliado bastante na nossa gestão, com recursos para todas as áreas do nosso município. A Jéssica é uma deputada diferenciada porque ela não enxerga siglas partidárias, ela é comprometida com as pessoas, com o desenvolvimento de todos os municípios de nosso Estado”, enfatizou.

Satisfeita com a política de resultados que apregoa, Jéssica Sales reforçou:

“Uma das coisas que mais gosto de fazer no meu mandato são os resultados, o momento em que entrego para a população os bons investimentos. Em Manoel Urbano a entrega dessas duas quadras cobertas era um sonho de mais de doze anos da população e sei que serão muito bem aproveitadas. Isso alegra o meu coração.”

Sempre sensível ao trabalho dos agricultores e a dificuldade enfrentada pelos mesmos na labuta com a terra, a Deputada Federal ainda anunciou R$ 1milhão, no orçamento 2021, para aquisição de máquinas para facilitar o processo do cultivo de produção e promover o fortalecimento da agricultura local

