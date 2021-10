Jéssica Sales libera recurso para instalação de placas solares no Lar dos idosos em Cruzeiro do Sul

Que a energia elétrica está cada vez mais cara e que o momento atual aponta para a necessidade da redução do consumo de tal benefício, não é novidade para ninguém. A aquisição de placas solares, tecnologia que utiliza a luz do Sol como fonte de energia para gerar eletricidade, se apresenta como boa alternativa, possui a vantagem de ser uma energia gratuita, renovável e limpa, sua desvantagem, porém é de seu alto custo inicial, o que não popularizou ainda a utilização de tal tecnologia pela massa. Por meio da liberação de emenda parlamentar da Deputada Federal Jéssica Sales, no valor de R$ 230mil, o Lar dos Vicentinos em Cruzeiro do Sul, comemora a breve instalação desse sistema de energia na instituição filantrópica. A economia de até 95% na conta de luz é uma das principais vantagens para a casa de apoio aos idosos.

De acordo com a Diretora do Lar irmã Simone, atualmente é pago em torno de R$4 mil na conta mensal de luz. A larga economia vai repercutir em recurso para investir em outras áreas para os idosos (total de 27 abrigados atualmente). ” Estamos muito felizes mesmo pelo compromisso e parceria da Deputada Jéssica com nossa instituição. Temos um gasto muito alto de energia mesmo tentando sempre poupar ao máximo. Agora com as placas solares vamos ter mais qualidade de vida no Lar “. Afirmou a Diretora.

Jéssica Sales disse que garantir dignidade para as pessoas, principalmente da terceira idade é pilar de seu mandato. ” Ê por isso, que seguimos firmes em nossa missão, cumprindo com responsabilidade nossa missão de usar o mandato em benefício indistinto para a população”.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...