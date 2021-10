Jéssica Sales libera recursos para instituições de apoio à crianças e adolescentes em Cruzeiro do Sul

Desta vez o Conselho Tutelar e Educandário de Cruzeiro do Sul foram as duas instituições contempladas com a destinação de emendas da Deputada Federal Jéssica Sales ( MDB). Por meio de seu mandato, a parlamentar tem buscado consolidar as parcerias com

a rede de proteção às crianças e adolescentes em todo o Estado.

Através de recurso no valor de R$ 120 mil, já na conta da Prefeitura, o Conselho Tutelar I e II de Cruzeiro do Sul vai receber um kit equipagem que compreende a aquisição de 01 veículo, 01 refrigerador, 05 computadores, 01 impressora, 01 bebedouro, 1 cadeira automática para o transporte de crianças, 01 smart tv e 01 ar condicionado portátil. O benefício é considerado de alta necessidade e importância para alargar as ações com resolutividades que competem ao órgão que em 2020 subiu para a categoria nível II, dado às demandas, e aumentou a quantidade de Conselheiros para 10, sem contudo ampliar a estrutura de equipamentos para amparar os trabalhos da equipe que, em alguns casos, se ver engessada para agir pela falta, principalmente de transporte.

“Estamos, deveras ansiosos para a chegada desse Kit equipagem, pois vai trazer mais agilidade, fluidez e resultados no nosso trabalho que é de proteger nossas crianças e adolescentes. A parceria da Deputada Jéssica tem sido portanto, fundamental para isso”. Declarou a Conselheira Tutelar Mágila Caetano.

Outra instituição beneficiada com recente emenda da Deputada Federal Jéssica Sales foi o Educandário Eunice Weaver. Uma entidade filantrópica que atende crianças carentes de cerca de 170 famílias de Cruzeiro do Sul, em período integral. Por saber que essas ações precisam de apoio, a deputada destinou R$100 mil, já na conta da prefeitura. O valor será aplicado na reforma da instituição, que segundo o diretor presidente da instituição, Rinauro Lima, necessita urgentemente de reforma. ” Nós aqui do Educandário estamos muito agradecidos pela ajuda que a deputada Jessica está nos dando. Este recurso será empregado na melhoria da casa para atendermos cada vez melhor nossas crianças”. Afirmou.

Sales disse que além de ser constitucional, zelar e garantir ações de proteção às crianças e adolescentes é um dever e prioridade de seu mandato. “A palavra que expresso aos conselheiros e profissionais do Educandário é gratidão, por não medirem esforços e estarem presentes na vida de nossas crianças. Meu apoio será sempre garantido”. Finalizou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...