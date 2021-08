Jéssica Sales participa do Festival do Açaí e presenteia população com Orla Municipal

A obra avaliada em R$1,2 milhão é o mais novo cartão postal de Feijó. O investimento foi construído com recurso de emenda da Deputada Federal Jéssica Sales, que garantiu, durante solenidade ocorrida nesse fim de semana, trabalhar ainda mais pelo município. Ao longo dos mandatos, ela já destinou cerca de 5 milhões à Terra do Açaí.

A deputada do MDB fez questão de participar da 22ª edição do Festival do Açaí. Durante o evento, a parlamentar teceu elogios à iniciativa que já faz parte do calendário cultural e gastronômico da região, resultando em dias melhores para a população.

“Foi uma programação linda e abençoada pelo padre Amarildo, respeitando naturalmente os cuidados necessários por causa da pandemia. Renovamos dentro de nós a esperança de melhores dias. Também nos foi apresentada a nova Musa do Festival, Ana Linhares, que representa a beleza feijoense.” – elogiou.

Como sempre, a visita da deputada Jéssica Sales a Feijó rendeu frutos ao município, incluindo investimentos para a agricultura e saúde e também a inauguração da Orla Municipal, construída com emenda parlamentar de sua autoria. “Hoje é um dia muito especial, pois além de entregarmos essa linda Orla, fazemos também um justo reconhecimento, in memoriam, ao grande cidadão feijoense José Taveira, o Taveirinha, que agora tem seu nome gravado para sempre na história dessa cidade que tanto amou. Um abraço fraterno na dona Geni, no Matheus e demais familiares do Taveirinha” – disse a deputada.

A partir de agora, a Orla Municipal é o principal cartão postal da cidade e uma prova de que o mandato da deputada Jéssica Sales na Câmara Federal segue levando bons resultados para a população acreana e para todos os gestores municipais, independente de cores partidárias. “Gratidão ao prefeito Kiefer, vereadores e secretários, pelo excelente trabalho e também ao governador Gladson Cameli, presente no evento” – finalizou.

Ainda em Feijó, Jéssica Sales, compareceu ao estádio municipal, para participar da Campanha Solidária de arrecadação de alimentos às famílias carentes, promovida pelo modelo acreano Marcelo Bimbi, que reuniu astros do futebol nacional. E na companhia do governador Gladson Cameli, se reuniu com agricultores do Ramal do Eber e a Caravana Integração Amazonas-Acre, para celebrar a abertura de 15 km de ramal que ligará Feijó a cidade de Envira, no Amazonas. “Seguimos juntos fazendo a política do jeito certo: com igualdade, simplicidade, compromisso e respeito à população, finalizou Jéssica Sales.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...