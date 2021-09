Jéssica Sales pede melhorias para o ensino público ao Ministro da Educação

A deputada Jéssica Sales (MDB) participou nesta quarta-feira 29, da agenda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em Rio Branco. A programação do ministro na capital acreana incluiu a entrega de ônibus escolares e veículos em apoio ao Programa Alimenta Brasil do MEC, inauguração do serviço ” Escola de Psicologia da Ufac” e apresentação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e encontros com autoridades do estado e do meio acadêmico.

Em seu pronunciamento, a parlamentar manifestou gratidão ao ministro Milton Ribeiro pela visita e as atenções dispensadas aos parlamentares da bancada do Acre no Congresso Nacional, prova disso, disse a deputada, é a construção da sede própria da reitoria do Instituto Federal do Acre – Ifac – e também da reforma do Campus Baixada do Sol que estão sendo realizadas, em Rio Branco, por meio de recursos provenientes de emendas parlamentares. “Fico muito feliz em saber que faço parte dessa importantíssima instituição de ensino que tem transformado a vida de centenas de jovens” – comemorou.

Durante a solenidade na sede da Universidade Federal do Acre (UFAc), a deputadas Jéssica Sales aproveitou para externar seu reconhecimento aos prefeitos dos 22 municípios, que se fizeram presentes na programação e aos representantes de instituições de ensino superior reitora Rosana Cavalcante ( IFAC) e reitora Guida Aquino ( UFAC) pela dedicação na condução dos trabalhos da educação. A parlamentar aproveitou a ocasião para solicitar ao ministro Milton Ribeiro que continue empenhado na promoção e qualidade do ensino público e superior acreano. ” Se acreditamos e comprovadamente sabemos que a Educação tem poder transformador na sociedade, precisamos assegurar que o ensino público seja de qualidade e de fácil alcance para todos, pois o conhecimento abre portas, e a falta desse, aprisiona e aliena as pessoas, e não é isso que queremos para nossa geração”. Concluiu.

