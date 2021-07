Jéssica Sales presenteia Rodrigues Alves com mais R$ 3,5 milhões em emendas

Nesta quarta-feira, 28, o município celebrou 29 anos de fundação. E Jéssica Sales entregou a população um caminhão de apoio ao escoamento da produção, uma Unidade Básica de Saúde e o primeiro Mercado Municipal. A Parlamentar ainda assinou ordens de serviço para construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Luzeiro e a segunda etapa da rampa do porto da cidade. O pacote de investimentos compreende mais de R$ 3,5 milhões.

“A política de resultados que defendo e trabalho todos os dias é exatamente essa: que muda de verdade a vida das pessoas. Exemplo disso é a UBS do Luzeiro, que vai beneficiar agora mais de 150 famílias e esse Mercado Público, que vai promover dignidade aos nossos agricultores. Parabéns aos vereadores e ao prefeito Jailson Amorim, por também fazerem justa homenagem ao nosso saudoso amigo, ex-prefeito Sebastião Correia, que tem seu nome eternizado nesse mercado. Sinto-me honrada em fazer parte dessa história “. Enfatizou Jéssica.

Durante seu mandato, Jéssica já destinou ao município mais de 15 milhões de reais, que contemplam todas as áreas da gestão pública. Dentre as principais obras estão: construção e manutenção de unidades básicas de saúde, quadras de esporte, aquisição de escavadeiras hidráulicas, tratores agrícolas, pá-carregadeira, ambulâncias, ônibus, caminhões e veículos de pequeno porte, além da estruturação do CRAS, melhorias sanitárias domiciliares, equipamento odontológico e kits de casas de farinha.

“As ações da Deputada Jéssica fazem a diferença em Rodrigues Alves. A gente só tem a agradecer, pois ela representa o empenho e a dedicação que deve ter o bom parlamentar. Ela está de parabéns pela forma como trabalha por todos, sem distinção”, enfatizou o prefeito Jailson Amorim.

Sales garante que seu jeito de fazer política tem como base a responsabilidade e o compromisso firmado com a população. Para todo o Acre já são mais de R$ 200 milhões garantidos em benefício dos acreanos

