Jéssica Sales visita e anuncia meio milhão de reais para a Unacon

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) recebeu recentemente a visita da deputada federal Jéssica Sales (MDB) na capital do Acre. Muito sensível à bandeira, a parlamentar aproveitou para visitar as instalações e a estrutura da unidade, onde conversou com pacientes e ouviu atentamente a experiência da equipe multidisciplinar de profissionais que atuam na instituição, dedicando-se com amor a salvar vidas de pessoas que estão em tratamento contra o câncer.

De acordo com informações prestadas pela direção da unidade à parlamentar, já foram realizados mais de 300 mil atendimentos na Unacon do Acre ao longo de 14 anos, com prestações de serviços initerruptos. Como médica e conhecedora da estrutura funcional do Sistema Único de Saúde, Sales ressaltou que o preparo e a disponibilidade da Unacon de Rio Branco para atender a população acreana ocorre de forma humanizada e com atendimento de qualidade e excelência aos pacientes.

Em reconhecimento à relevância desse serviço, Jéssica Sales destinou ao orçamento de 2021, meio milhão de reais, à Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Rio Branco, para custeio e fortalecimento das ações na unidade de tratamento. A parlamentar também garantiu que durante o seu mandato parlamentar mais recursos serão indicados.

“Muito mais farei. A medicina é a grande paixão da minha vida. E quando consigo através da política promover mais saúde às pessoas, tudo se torna ainda mais significativo ao meu coração.

Gratidão à Nilcy, Kelci, aos doutores Rafael Carvalho e Melk Haddad e a toda a equipe por ter me recebido com tanto carinho. Contem com meu apoio sempre”. – enfatizou.

