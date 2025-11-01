Noticias da Fonteira

Jornal Extra destaca atuação da Polícia Civil do Acre no combate ao crime organizado – Polícia Civil do Estado do Acre

nov 1, 2025


O jornal Extra, em uma série especial de reportagens sobre a expansão das facções criminosas pelo país, destacou o trabalho da Polícia Civil do Acre (PCAC) no enfrentamento ao crime organizado. A publicação nacional analisou a influência de grupos oriundos do Rio de Janeiro em diferentes estados e ressaltou que o Acre tem conseguido conter o avanço dessas organizações graças à atuação firme e coordenada das forças de segurança locais.

O Extra destacou: o Acre resiste ao avanço das facções graças à atuação da Polícia Civil.

De acordo com a reportagem, facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram se instalar no estado, mas encontraram resistência efetiva da Polícia Civil acreana, que tem investido em inteligência e investigação para enfraquecer o poder dessas organizações.

O coordenador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Acre, delegado Alcino Sousa Júnior, explicou ao Extra que o trabalho de monitoramento contínuo tem sido essencial para impedir que o Acre enfrente o mesmo cenário de violência visto em outras regiões do país.

“A gente tem investido muito no monitoramento desses grupos para impedir que o cenário do Sudeste se repita”, destacou o delegado.

O reconhecimento do Extra reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a segurança pública e a proteção da sociedade, demonstrando a eficiência e a seriedade com que a instituição atua no combate à criminalidade organizada.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, o destaque em um dos maiores veículos de comunicação do país é motivo de orgulho para toda a corporação.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Nossas equipes têm trabalhado com dedicação, inteligência e responsabilidade para garantir a segurança dos acreanos e enfraquecer o crime organizado. A Polícia Civil do Acre é uma instituição forte e comprometida com o povo do nosso estado”, afirmou o delegado-geral.



