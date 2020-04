Jovem agradece o apoio de familiares após tratamento

O jovem, Emerson Antunes(29). Agradece o apoio de familiares, amigos, doadores de sangue e ao Hemonúcleo Brasileia pela doação de 50 bolsas de sangue doada a ele e a outras pessoas na terça-feira,14, que vão precisar de doação de sangue. E diz que está se recuperando bem do acidente que sofreu na BR 317 km 08 sentido Brasileia/Assis Brasil na última sexta-feira,10.

“Quero agradecer ai todos os doadores de sangue de Brasileia que doaram sangue para mim e para outras pessoas. Estou me recuperando devagarzinho mais estou bem melhor Graças a DEUS, um abraço no coração de cada um, amigos, familiares e a outras pessoas pelo o apoio e só tenho agradecer a Deus e a vocês pela força que estão me dando”, disse o Emerson.

Ele ainda passará por pelo menos três cirurgias (Clavícula lado direito, braço lado esquerdo e o fêmur da perna esquerda), que ainda não tem data para acontecer.

Além de familiares, apoio da Prefeitura de Brasileia onde prestava serviços na Secretaria Municipal de Administração do município, um grupo de amigos denominado ‘Todos Pelo Emerson’ se revezam no leito 204 do 4° andar do Hospital de Urgência Emergência de Rio Branco(HUERB), para acompanha-lo durante o tratamento.

Texto: Fernando Oliveira

(Foto: Thayllan Oliveira)

