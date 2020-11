Jovem de 19 é preso por tráfico de drogas

As companhias de policiamento com Cães (CPCães) e de Choque – da Polícia Militar – prenderam um jovem de 19 anos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (28) em um local conhecido como ‘Beco do Sid’, no Conjunto Esperança.As autoridades chegaram ao acusado por meio de uma denúncia anônima. O rapaz, que não teve o nome divulgado, portava 20 papelotes de skank (super maconha) e 10 pacotes de cocaína. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

