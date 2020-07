Jovem de 23 anos é baleado durante tentativa de assalto

O jovem Lucas Rodrigues de Andrade, 23 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (10), durante uma tentativa de assalto na Rua Acre, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o rapaz estava conversando com amigos em frente a própria residência, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, anunciou o assalto.

Para não ser assaltado, Lucas tentou correr para dentro de um apartamento que é da propriedade de sua família, porém, o assaltante efetuou um tiro acima das nádegas do rapaz. Mesmo ferido, Lucas conseguiu entrar na residência. Os amigos da vítima saíram ilesos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

