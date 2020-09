Jovem de 23 anos sai para tomar banho no rio Acre e desaparece. Bombeiros realizam buscas

O jovem de 23 anos, Erick Bento Bispo saiu por volta das 15h em direção ao Rio Acre dizendo que ia tomar banho nas proximidades de uma draga de puxar areia localizada abaixo da ponte metálica, que liga o município de Epitaciolândia à Brasiléia, e ainda convidou um garoto da família que disse que ia depois.

Sendo que Erick foi sozinho e somente quando anoiteceu que os familiares foram averiguar, já que achavam que ele poderia estar pescando com o vizinho, porém, ao chegar no local por volta das 18 horas, se depararam apenas com a sandália dele em cima da plataforma da draga.

Diante do desaparecimento do jovem, foi quando entraram em contato com os Bombeiros que enviou uma equipe de mergulhadores no local e fizeram buscas, juntamente com os vizinhos e parentes.

Próximo da draga foi constatado uma profundidade média de 1,5mt. Outros locais está bem raso com 80cm e pouco mais abaixo, chamado de salão, tem um local que alcança 2mt de profundidade.

Devido a dificuldades das buscas noturna a equipe suspendeu e irá retornar na manhã desta sexta-feira, dia 18.

