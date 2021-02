Jovem faz pequeno show para pacientes com COVID-19 no Pronto Socorro

Neste sábado o Jovem Danrley Soares, de 21 anos, fez um pequeno show para os pacientes internados no Pronto Socorro. Quem passava pelo local, ouviu canções gospel e viu alguns pacientes irem às janelas do Pronto Socorro prestigiar a iniciativa de Danrley e um grupo de amigos, que fazem parte de uma igreja evangélica no Conjunto Universitário.

É a primeira vez que a apresentação acontece e segundo ele, haverá outras, que recebe apoio de amigos e familiares que são na maioria evangélicos e pastores.

Atualmente o PS possui cerca de 30 pessoas internadas com o novo corona vírus e outras dezenas por outras doenças.

Veja os Videos da apresentação:

https://acrenews.com.br/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Video-2021-02-06-at-22.37.09.mp4?_=1

https://acrenews.com.br/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Video-2021-02-06-at-22.37.12.mp4?_=2

