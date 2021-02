Jovem modelo de Epitaciolândia busca realizar sonho nas grandes capitais

Leonarda de Lima, de 16 anos, natural da capital acreana onde apenas nasceu, mora no município de Epitaciolândia com seus pais, além de seus cinco irmãos, está a procura de um sonho com muitas jovens bonitas do estado do Acre.

Atualmente, já se encontra na capital do Acre, morando com uma irmã e já trabalha com uma agencia de modelos, a Top Model Agency, onde já destacou modelos que atuam na Europa e Ásia, sendo capa em grandes revistas de modelos como a Vogue.

Leonarda que iniciou com 8 anos em Epitaciolândia, vem se destacando como modelo até ser descoberta pela agência, após participar em com concurso Miss Teen 2020, quando ficou no Top 3, sendo chamada para desfilar com 14 anos.

Almejando uma carreira profissional, Leonarda quer ir para a capital São Paulo, após fazer uma seletiva para Another Agency, onde foi selecionada e terá que se apresentar em março próximo.

Para não perder essa oportunidade, Leonarda está tentando conseguir apoio. Além das passagens, terá que se manter na Capital paulista enquanto buscar a tão sonhada vaga na agência de modelos.

Para quem quiser ajudar, poderá ligar para:

Valdemar: (68) 99944-1505

Leandra de Lima: (68) 99219-7815

Vaquinha virtual:

http://vaka.me/1820687

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/em-busca-de-realizar-um-sonho-leonarda-souza-de-lima

Veja melhores momentos quando Leonarda foi escolhida.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...