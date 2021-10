Jovem perde controle de carro e capota encima de praça em Epitaciolândia

O carro modelo Honda/Civic, placas QLV 9B47, dirigido por Rayrclin Vinicius Brito da Silva, de 21 anos, tombou sobre a praça 28 de Abril localizada no centro da cidade de Epitaciolândia por volta das 4h30 da madrugada deste domingo, dia 3, com mais cinco pessoas dentro.

Segundo foi levantado pelas autoridades que atenderam a ocorrência, o motorista estaria em alta velocidade pela rua Madre Paulina, que fica um nível acima da praça e ao tentar fazer a curva rumo a avenida principal, não conseguiu e passou direto rumo à praça.

O carro saltou de uma altura aproximada de três metros e bater sobre a praça, capotou ficando com as rodas para cima. Com o impacto, alguns sofreram ferimentos leves, mas, uma das passageiras de trás foi levada para o hospital por reclamar de fortes dores e ter ficado dentro do carro, sendo necessário o trabalho de socorristas do Corpo de Bombeiros para ser retirada.

Consta no Boletim de Ocorrência do 5º Batalhão da PM, que todos estavam saindo de um bar e o motorista estava em visível estado de embriagues e havia garrafas de bebidas alcoólicas no veículo.

Os Bombeiros relataram que Rayrclin Vinicius Brito da Silva (21), Condutor do veículo apresentava um corte na região frontal da cabeça; Ana Vitoria Souza da Silva (21), tinha suspeita de fratura na face e corte na região frontal da cabeça; Amanda Karoline Onésio Farias (21), apresentava suspeita de fratura no Membro Superior Esquerdo.

Já Rayelle Ribeiro Pessoa (22), apresentava fratura aberta no membro inferior esquerdo e escalpelamento em grande parte do couro cabeludo, sendo necessário levar mais de 30 pontos na cabeça.

Outras 02 vítimas foram levados ao hospital por terceiros.

Veja imagens de Isnaydeli Martins

Tocador de vídeo 00:00 00:11

Tocador de vídeo 00:00 00:11

Tocador de vídeo 00:00 00:35

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...