Jovem que voltava do enterro do amigo é alvejado a tiros por dupla em motocicleta

O jovem Douglas Ruan da Silva Braga, de 19 anos, foi ferido com um tiro na noite desta segunda-feira, 14. O crime aconteceu na rua da Hosana, no bairro João Eduardo, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Douglas havia acabado de chegar em sua residência, após ter ido ao enterro do amigo Wenderson Miranda de Farias, de 27 anos, morto na noite deste domingo, 13, enquanto tentativa fugir dos criminosos, que invadiram uma festa infantil no bairro João Eduardo II e o executaram com 4 tiros.

Segundo a polícia, Douglas entrou na sua casa, tomou um banho e foi para frente de sua residência, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou vários disparos em direção do jovem que foi atingido com um tiro abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Familiares ao verem o jovem ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características da dupla na motocicleta e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.