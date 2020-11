Jovens tentam matar motorista de app com 12 facadas em discussão por preço de corrida

O motorista de aplicativo Antônio Márcio Saady da Silva, natural de Brasiléia, foi esfaqueado na manhã deste domingo (29), na rua Cegonha, no bairro Novo Horizonte em Rio Branco. O fato aconteceu após uma discussão por causa do preço da corrida.

Segundo informações da polícia, dois jovens e duas mulheres estavam participando de uma bebedeira quando pediram uma corrida por meio de um aplicativo. Ao chegar no destino, o profissional havia dado o valor da corrida, mas os passageiros não concordaram com o preço, discutiram e iniciaram uma luta corporal com o motorista.