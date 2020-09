Juiz da Comarca de Xapuri manda prender homem que estava ameaçando sua ex-esposa de morte

Na manhã desta terça-feira (29), a Polícia Civil do município de Xapuri, através da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa e sob o comando do Delegado de Polícia, Dr. Bruno Coelho, cumpriu um mandado de prisão ordenado pelo juiz titular da Comarca de Xapuri, Dr. Luís Gustavo Alcalde Pinto, contra o agressor Paulo Sérgio Verçosa.

Após a vítima, M. C. S. C., registrar a ocorrência de ameaças cumulado com medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha no Distrito Policial de Xapuri, o delegado Dr. Bruno Coelho, representou ao juiz titular a aplicação das medidas, sendo a vítima ouvida em juízo e diante das gravidades das ameaças e principalmente do risco efetivo de morte da vítima, o Ministério Público do Acre, representado pelo promotor substituto, Juleandro Oliveira, requereu além das medidas protetivas, a prisão preventiva do agressor que foi acolhida pelo Juiz Luís Pinto e com isso determinou a imediata expedição do mandado de prisão, para a garantia da ordem pública e principalmente da vítima M. C. S. C., exposta aos atos de violência doméstica com risco, inclusive, de ter sua vida ceifada pela não aceitação do agressor com o término do relacionamento do casal.

O agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia e será conduzido à Penitenciária Francisco de Oliveira Conde nas próximas horas. O magistrado Luís Pinto aguarda a conclusão do Inquérito pela autoridade Policial para o prosseguimento do processo.

