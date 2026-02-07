Juntos Pelo Acre leva serviços de saúde e garante participação social à comunidade da regional São Francisco





A regional do Bairro São Francisco, em Rio Branco, que integra 23 bairros, recebeu neste sábado, 7, a primeira edição de 2026 do Juntos Pelo Acre.

O programa do governo do Estado que integra todas as secretarias, contou com a participação da Defensoria Publica do Estado (DPE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Feirão de Empregos e serviços de saúde com doação de sangue e consulta com médicos especialistas.

A atividade foi realizada nas escolas doutor Pimentel Gomes e Clícia Gadelha, que concentrou no espaço diversos serviços de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) disponibilizou clínico geral, reumatologistas, pediatras, ginecologista, oftalmologista, nutricionista, psicólogo, exames, teste rápido, farmácia com distribuição de medicamentos e teste vocacional. Acadêmicos de Enfermagem da Uninorte, parceira da atividade, ajudaram na triagem e acolhimento e a Santa Casa do Acre disponibilizou médicos.

Marisa Xavier Cordeiro, moradora do Panorama, foi atendida por um clínico geral. “Esses médicos tratam a gente muito bem. Estou satisfeita por que a consulta marcada pra semana que vem, já fiz hoje”, disse.

Já a aposentada Maria Belém, do bairro Apolônio Sales, se consultou com um reumatologista. “Fui muito bem atendida, os médicos muito atenciosos. Saí muito feliz. Coisa boa os médicos vir até nosso bairro”, disse.

Maria Cleita Sousa de Oliveira, também moradora do Panorama, trouxe os dois filhos, Gustavo e Iago, para o pediatra. Grávida de quatro meses do terceiro filho, dessa vez uma menina, também se consultou com clínico geral e pegou seu kit de roupas gratuito do Vestuário Social. “Trouxe meus dois pequenos, que estavam precisando de ir ao pediatra. Na semana é difícil pra mim sair e hoje fiz várias coisas ao mesmo tempo. A saúde deles tá boa, da minha que ainda vai nascer, to muito agradecida pela maneira e cuidado que fui atendida”, disse.

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, idealizadora do programa que já chegou em todos os municípios, inclusive em comunidades rurais e indígenas, destacou. “Política é estar presente. Nosso programa vai além da oferta de serviços e tem como missão ir no barro, na zona rural, nos locais mais distantes do nosso estado, ouvir o povo e encaminhar soluções”, disse.

Uma equipe do Conselho Regional de Farmácia (CRF/AC) também esteve presente com orientações sobre protocolo e prática segura no uso de medicamentos. “Orientamos a população sobre não se auto-medicar, usar nas doses corretas, pelo período de tempo necessário, e também não descartar em locais inadequados”, destacou a presidente do CRF, Larissa Botelho.

Rosemary Ruiz, chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre destacou: “As mães estão saindo bem satisfeitas. Tivemos mais de cem consultas pediátricas, além da procura de doação de sangue que está bem satisfatória”, disse.

Ao longo do dia, a população teve acesso a uma ampla oferta de atendimentos e orientações, como entrega de títulos, emissão de título eleitoral, certidão de nascimento, balcão de empregos, além de encaminhamentos em áreas como assistência social, trabalho e cidadania.

O programa busca descentralizar o atendimento público, levando informações e serviços essenciais diretamente às comunidades com maior demanda social.





















