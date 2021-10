Leo de Brito comemora aprovação do vale-gás

Aprovado na noite desta quarta-feira, 27, o Projeto de Lei (PL) 1374/21 que cria o “vale-gás”. A proposta, que tem como co-autor o deputado federal Leo de Brito (PT), deve beneficiar famílias de baixa renda com o subsídio de até 50% do valor do preço da botija de gás de 13 quilos.

“Uma vitória para os brasileiros que estão sofrendo com os preços absurdos da botija de gás. Se o governo não faz, a gente faz. Nós tivemos sete aumentos do gás de cozinha este ano. Hoje, milhares de família não têm condições de pagar por uma botija e para tentar cozinhar seus alimentos estão usando outras formas, fazendo com que víssemos aumentar os números de acidentes com pessoas queimadas”, afirmou.

Leo explica que o PL do vale-gás já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e foi enviado ao Senado. Os senadores aprovaram a proposta, mas fizeram algumas alterações no texto do projeto e, por isso, o documento precisou voltar para ser apreciado no plenário da Câmara.

O projeto de lei 1.374/2021 é de autoria do Dep. Carlos Zarattini, com co-autoria de Leo de Brito e demais deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores.

O benefício deve atender famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional ou ainda aquelas que tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social.

“Agora que foi aprovado na Câmara e no Senado, segue para sanção do presidente e nós precisamos pressionar para que Bolsonaro sancione esse projeto e as pessoas que mais precisam possam ter acesso ao vale-gás”, finalizou.

