Leo de Brito visita prefeito Kiefer e anuncia a destinação de R$ 800 mil para o município de Feijó

Cumprindo agendas no município de Feijó, nesta sexta-feira, 5, e no sábado (6), o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) visitou o prefeito Kiefer Cavalcante, ocasião em que anunciou a destinação de R$ 800 mil em emendas para o município. Desse montante, R$ 500 mil vão para a saúde, especificamente para realização de atendimentos itinerantes nas comunidades ribeirinhas, os outros R$ 300 mil, que já estão empenhados, serão utilizados na melhoria de ramais, construção de pontes e bueiros.

O prefeito agradeceu o parlamentar pela visita e pela destinação dos recursos, que segundo ele, vão ajudar muito o município.

“É uma satisfação receber o deputado Leo no nosso município, que trouxe a boas notícias desses recursos para a saúde e para os ramais, com certeza esse apoio vai ajudar nossa gestão a oferecer melhores serviços para os moradores de Feijó, só temos que agradecer”, disse Kiefer.

Leo de Brito destacou que tem destinado recursos para todos os municípios do Acre e trabalhado muito em Brasília para melhorar a vida das pessoas.

“Tenho muito carinho e gratidão pelos moradores de Feijó, aqui tenho muitos amigos, amigas, me sinto muito bem acolhido todas as vezes que estou aqui, vamos cumprir uma intensa agenda nesses dois dias, apresentar os resultados do nosso trabalho nesse primeiro ano de mandato, fazer visitas, reuniões, vistoriar a obra da quadra da escola Nanzio Magalhães, que está sendo construída com emenda meu primeiro mandato e também iremos para a zona rural”, disse Leo de Brito

