Acre

Mailza Assis realiza balanço e agradece equipe pelas ações da SEASDH em 2025

dez 31, 2025


Em forma de agradecimento e reconhecimento pelos serviços prestados ao longo de 2025, especialmente no mês de dezembro, a governadora em exercício Mailza Assis reuniu-se com servidores e colaboradores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) nesta terça-feira, 30, na Casa Civil, onde foi realizado um balanço das ações desenvolvidas pela pasta.

Entre 2024 e 2025, a SEASDH consolidou um ciclo de fortalecimento das políticas públicas de assistência social, direitos humanos e segurança alimentar. No período, houve ampliação da integração do Sistema Único de Assistência Social (Suas), fortalecimento do cofinanciamento aos municípios, apoio técnico contínuo e avanço na intersetorialidade com o Cadastro Único. A participação social também foi ampliada, com a realização de conferências municipais e da Conferência Estadual de Assistência Social, que marcou os 20 anos do Suas.

Entre 2024 e 2025, a SEASDH consolidou um ciclo de fortalecimento das políticas públicas de assistência social, direitos humanos e segurança alimentar. Foto: Neto Lucena/Secom

Na área da Primeira Infância, ações integradas com as secretarias de Saúde e Educação garantiram acompanhamento familiar, visitas domiciliares e a realização de seminários voltados às crianças inseridas nessa fase da vida. A secretaria também atuou de forma expressiva na segurança alimentar, com a implantação de hortas pedagógicas, apoio à Cozinha Solidária Marielle Franco e a distribuição de mais de 75 mil cestas básicas ao longo de 2025.

No enfrentamento às emergências climáticas, a SEASDH desempenhou papel fundamental na elaboração de planos de contingência, retirada de famílias de áreas atingidas, organização de abrigos e concessão de benefícios eventuais. Programas como o Juntos pelo Acre ampliaram a presença do Estado nos territórios, enquanto o Vestuário Social beneficiou cerca de 70 mil pessoas entre 2023 e 2025, alcançando os 22 municípios acreanos.

“O Juntos pelo Acre já esteve nos 22 municípios e atua conforme a necessidade de cada localidade, levando todos os serviços disponíveis. O Guarda-Roupa Social, por exemplo, é uma ação simples, mas que faz muita diferença, ao garantir dignidade por meio da vestimenta”. Foto: Neto Lucena/Secom

“O Juntos pelo Acre já esteve nos 22 municípios e atua conforme a necessidade de cada localidade, levando todos os serviços disponíveis. O Guarda-Roupa Social, por exemplo, é uma ação simples, mas que faz muita diferença, ao garantir dignidade por meio da vestimenta. Muitas mulheres receberam roupas novas e se emocionaram por nunca terem tido essa oportunidade. O trabalho social é feito por quem tem amor, sensibilidade e compromisso com as causas das pessoas. É isso que cada um de vocês faz diariamente”, destacou Mailza Assis.

A governadora em exercício também agradeceu à equipe e relembrou os desafios enfrentados ao longo de 2025. “Foram muitos desafios, mas sempre trabalhamos unidos para melhorar a vida das pessoas. Saibam que a dedicação dos servidores fez toda a diferença para tornar possíveis as conquistas deste ano que se encerra. Obrigada a cada um de vocês que fizeram da SEASDH um ambiente de transformação para o bem de todo o povo.”

