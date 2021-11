Manifestantes bloqueiam fronteira entre Brasil e Bolívia

A fronteira entre Brasil e Bolívia amanheceu fechada nesta segunda-feira (8), em Mato Grosso do Sul, por causa de protestos contra o atual governo boliviano. O acesso ao país vizinho, que está interrompido para veículos e motocicletas, surpreendeu muitos moradores da região. Desta vez, a entrada só é permitida para pedestres.

Os manifestantes bolivianos bloquearam a fronteira à meia-noite de hoje. A última vez que isso ocorreu foi no dia 11 de outubro, quando o fechamento durou 24 horas e os protestos ocorreram também na capital, La Paz.

Segundo o presidente do movimento cívico de Porto Quijarro, Ricardo Maldonado, os protestos pedem a revogação da Lei n° 1386, de Combate à Legitimação do Lucro Ilícito e Financiamento do Terrorismo. Desta vez, não há um prazo para normalizar a situação, que também ocorre em outras partes do país vizinho.

O bloqueio pegou muita gente de surpresa. A motorista de aplicativo, Rosângela Pereira ia cruzar a ponte que delimita o território entre os dois países quando se deparou com as barreiras. “Eu ia abastecer o veículo, mas com o bloqueio fica meio difícil. Agora é dar meia-volta”, lamentou.

Os caminhoneiros também aderiram à greve nacional. Em Porto Quijarro, havia uma enorme fila de caminhões parados.