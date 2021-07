Mara Rocha anuncia a liberação de recurso De R$ 955 Mil para recuperação do Ramal do Polo Agroflorestal Elias Moreira

Trabalhando para melhorar as condições do produtor rural do Acre, mesmo durante o período de recesso parlamentar, a Deputada Federal Mara Rocha tem se dedicado a visitar ministérios, em Brasília, em busca da liberação de suas indicações extraorçamentárias e emendas ao orçamento. Agora a parlamentar anunciou que a indicação extraorçamentária para o município de Sena Madureira, no valor de R$ 955 mil, feita por ela em 2019, no Ministério do Desenvolvimento Regional, foi liberada.

O recurso será usado para a recuperação do ramal do Polo Agroflorestal Elias Moreira, garantindo o escoamento da produção dos agricultores familiares da região, melhorando a qualidade de vida de todos e impactando, diretamente, na vida de toda a população senamadureirensse. O Projeto já está aprovado e, segundo informações do Ministério, está apto para licitação do começo das obras.

“É com muita alegria que comunico a liberação do recurso para a recuperação do Ramal do Polo Agroflorestal Elias Moreira. A obra é uma conquista do meu mandato para a população de Sena Madureira, principalmente para os agricultores familiares que sofrem com a falta de trafegabilidade nos ramais”, afirmou a deputada.

A parlamentar fez questão de ressaltar novas destinações de recursos para o município de Sena Madureira.

“Além dessa indicação extraorçamentária, também direcionei, para Sena Madureira, recursos para PAB e, dentro das emendas de bancada, direcionei recursos para compra de máquinas e equipamentos. Meu foco tem sido a busca de recursos que possibilitem uma melhor qualidade de vida e a geração de emprego e renda nos municípios”, finalizou Mara Rocha

