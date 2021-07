Mara Rocha anuncia a liberação de recursos para Construção do Mercado Municipal do Bujari

A Deputada Federal Mara Rocha anunciou que a indicação extraorçamentária para o município de Bujari, no valor de R$ 573 mil, feita por ela em 2019, no Ministério do Desenvolvimento Regional, foi liberada.

Os recursos serão usados para a construção do Mercado Municipal de Bujari e irá disponibilizar um ambiente limpo, seguro e digno para que os agropecuaristas daquele município passam comercializar seus produtos, fortalecendo a economia local. O Projeto já está aprovado e, segundo informações do Ministério, está apto para licitação do começo das obras.

“É com muita alegria que comunico a liberação do recurso para a construção do Mercado Municipal do Bujari, que será construído na Rua Raio de Sol. A obra é uma conquista do meu mandato para a população do Bujari e irá beneficiar os produtores rurais e pequenos comerciantes”, afirmou a deputada.

Segundo a parlamentar, até o final desse mandato ela continuará priorizando obras para melhorar a vida da população.

“Tenho lutado muito para conseguir recursos que possibilitem movimentar a economia dos municípios do Acre. Apenas em Bujari, além do Mercado Municipal, já destinei recursos para compra de máquinas, para melhoraria dos ramais do município e R$ 1.4 Milhão recursos para construção do Abatedouro Municipal. São destinações que visam gerar emprego e renda para todos”, finalizou Mara Rocha.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...