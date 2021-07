Mara Rocha Anuncia aprovação de Projetos de Infraestrutura em Plácido de Castro

A Deputada Federal Mara Rocha marca seu nome na história de Plácido de Castro, como a parlamentar que mais destinou recursos para o município em um único mandato.

Em seu primeiro mandato, Mara Rocha destinou R$ 8.370.000,00 para o município, divididos da seguinte forma: R$ 4,5 milhões para recapeamento e asfaltamento de ruas, R$ 2,2 milhões para compra de máquinas e R$ 800 mil para compra de ônibus escolares.

“Nós parlamentares temos a prerrogativa de contemplar o Estado e nossos municípios com emendas individuais, emendas de bancada e com indicações de verbas extras. Tenho muito orgulho em dizer para a população de Plácido de Castro que sou a parlamentar que mais levou recurso para o município em apenas um único mandato”.

Mara Rocha foi a parlamentar mais votada em Plácido de Castro e devolve o apoio da população na forma de recursos orçamentários. Os ônibus já foram entregues. Os demais recursos já estão empenhados e, em breve contará com novas máquinas, além de iniciar as obras de asfaltamento e recapeamento das ruas Diamantino Augusto de Macedo, Vicente Carneiro de Souza, Dilmo Martins de Souza, além da Rua Tupis na Vila Campinas que será beneficiada com recapeamento, meio fio e sarjeta.

Tendo cultivado uma grande amizade com o ex-prefeito Gedeon Barros, recentemente falecido, a parlamentar não disfarça o carinho com a população placidiana: “Eu escolhi contemplar Plácido de Castro, primeiro pela gratidão e lealdade ao meu amigo prefeito Gedeon Barros, do meu partido, que me apoiou e acreditou na minha candidatura a deputada federal e depois pelo carinho e a confiança que recebi da população de Plácido de Castro que me deu a minha maior votação proporcional. Essas novas máquinas e o recapeamento de ruas, tanto no centro quanto na Vila Campinas, serão um marco para o município e um motivo de alegria para mim”, finalizou Mara Rocha.

