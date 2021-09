Mara Rocha anuncia emenda de R$ 300 mil à Prefeitura de Rio Branco destinada ao Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul

A deputada federal Mara Rocha anunciou o pagamento de Emenda Parlamentar ao Orçamento, de sua autoria, no valor de R$ 300.000,00, à Prefeitura de Rio Branco, que será destinada ao custeio do Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul.

A Emenda foi indicada no Fundo Nacional de Saúde, na Ação de Piso de Atenção Básica de Saúde – PAB, e servirá para pagamento de despesas diárias naquele espaço.

O Espaço Mundo Azul foi inaugurado em 2019 e atende crianças de 2 a 12 anos com serviços psicológicos, de fonoaudiologia, fisioterapia, além de atendimento desde o acolhimento, individual e em grupo.

“Destinei essa emenda como forma de colaborar com a manutenção do Espaço Mundo Azul, atendendo, assim, aos pacientes com transtorno de espectro autista e seus familiares, permitindo à Prefeitura de Rio Branco um aporte financeiro que garanta, minimante, o custeio das despesas correntes”, informou a Parlamentar.

“Essa Emenda foi uma sugestão do Presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC), Abrahão Carlos Mota Púpio, e faz parte de uma série de emendas que tenho destinado para essa parcela da população. A Organização Mundial de Saúde estima que existem 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, 2 milhões somente no Brasil. No Acre são aproximadamente 11 mil, sendo registrado em Rio Branco cerca de 5 mil casos, isso significa que precisamos olhar, com mais cuidado, essa parcela da nossa população, garantindo acesso a terapias multidisciplinares que permitam um maior desenvolvimento dos pacientes”, finalizou Mara Rocha.