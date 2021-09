Mara Rocha anuncia o pagamento de emenda individual de R$ 500 mil para implantar centro de tratamento de autista em Feijó

A Deputada Federal Mara Rocha anunciou o pagamento de Emenda Individual de sua autoria, no Fundo Nacional de Saúde, através do PAB-Saúde, no valor de R$ 500 mil, para a implantação de um Centro de Tratamento de Autistas em Feijó.

A emenda foi indicada pela parlamentar para atender ao pedido de pais de crianças com autismo de Feijó e definida em encontro, em Brasília, entre Mara Rocha e o Prefeito Keifer Cavalcante.

“Atualmente os pacientes com TEA de Feijó, fazem acompanhamento e tratamento em Tarauacá, onde foi criado pela prefeitura daquele município, o Centrinho. Devido ao grande número de pacientes, o Centrinho já não consegue absorver a demanda do município vizinho, sendo, portanto, necessária a implantação do serviço em Feijó”, explicou a parlamentar.

“Sou membro da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência na Câmara Federal e tenho abraçado a causa dos pacientes com transtorno com espectro autista no Acre. Já destinei emenda de R$ de 3 milhões para construção do Centro Estadual Multidisciplinar para Tratamento dos Autistas, valor já empenhado; R$ 300 mil para o custeio do Mundo Azul em Rio Branco, que já foi pago; Recurso para compra de um veículo tipo van para o Bujarí para atender crianças autistas que fazem tratamento em Rio Branco e, agora R$ 500 mil para a implantação do Centrinho no município de Feijó. A partir dessas ações, planejaremos como continuar ajudando na próxima indicação de Emendas”, finalizou Mara Rocha.

