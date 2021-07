Mara Rocha anuncia pagamento R$ 830 mil para a Prefeitura de Plácido de Castro comprar máquinas

Nessa quinta-feira (22/07), a Deputada Federal Mara Rocha anunciou o pagamento de R$ 830.850,00, através do Ministério da Agricultura, para a compra de máquinas e equipamentos pela Prefeitura de Plácido de Castro.

Esses recursos foram frutos de uma indicação extra-orçamentária, feita pela parlamentar a pedido do ex-prefeito de Plácido, Gedeon Barros, ainda em 2019, e servirá para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas para auxiliar o setor produtivo do município.

“Esse recurso foi um pedido do meu querido amigo, ex-prefeito Gedeon Barros, ainda em 2019, e visa apoiar o médio e pequeno produtor rural, garantindo a mecanização agrícola e o aumento da produção no município”.

De acordo com o projeto apresentado pela Prefeitura de Plácido de Castro, os recursos serão usados para a compra de Caminhão trucado, grade aradora de 14 discos e Pá Carregadeira. O maquinário executará atividades de mecanização e automação das principais atividades agrícolas como a recuperação de áreas degradadas, aumento da produtividade e limpeza de áreas agricultáveis, além da manutenção de ramais e demais vias de acesso.

“Tenho um compromisso com Plácido de Castro, onde consegui uma grande votação e, seguindo os passos do Vice-Governador Wherles Rocha, que sempre destinou muitos recursos para lá, me concentrei em atender o município com o máximo de indicações. Essas máquinas serão importantes para melhorar a produção agrícola e o escoamento dessa produção, gerando mais renda para todos. Espero poder anunciar, nos próximos dias, o pagamento das indicações para o recapeamento de vias, tanto no centro quanto na Vila Campinas, que serão um marco para o município e um motivo de alegria para mim”, finalizou Mara Rocha.