Mara Rocha critica ação do Governo do Estado em Sena Madureira

A deputada federal Mara Rocha que destinou mais de R$ 20 milhões para o governo do estado comprar maquinários para trabalhar na melhoria dos ramais, criticou o governo por retirar da prefeitura de Sena Madureira, cerca de 10 máquinas que estavam sendo usadas na melhorias dos ramais do município, entre elas pá carregadeiras, caminhões e trator de esteira.

Ontem o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, publicou um vídeo em suas redes sociais, revoltado com a ação do governo. Para ele o governo isso foi uma retaliação pelo prefeito não declarar apoio a sua reeleição em 2022.

“Nenhum Prefeito entregou suas máquinas, só aqui, em Sena Madureira, que ele fez isso. Uma cidade pobre como a nossa, ao invés dele trazer ajuda para cá, ele aposta no quanto pior melhor. É um governador que não tem a mínima noção do que está se fazendo com o pobre do produtor rural. As máquinas trabalhando, aqui em Sena Madureira, e ele retirando daqui. Isso é uma covardia com a população do município”, afirmou o Prefeito Mazinho Serafim, em tom de revolta.

A deputada Mara Rocha, se solidarizou com o prefeito Mazinho Serafim e afirmou ver com muita tristeza esse modelo de política micro, que não coloca como prioridade os interesses da população. Segundo Mara Rocha, com a retirada das máquinas, o governo prejudica não só a administração municipal, mas castiga severamente a população do município e os produtores rurais que ficarão isolados e sem ter como escoar a produção.

“Um governo de estado é eleito para cuidar de todo uma população e de todos os municípios independente do prefeito ser seu aliado ou não. Um governo do estado tem que ter foco numa política Macro , uma política que ajude a população do seu estado. Uma política que melhore a saúde, a educação, a zona rural, que gere emprego, que traga perspectivas de crescimento para o Acre. O atual governo acaba o ano que vem e não teve a capacidade de mostrar trabalho e de realizar suas promessas de campanha, e entre elas as melhorias nos ramais. Se ele não teve essa capacidade de ajudar o produtor rural, que deixe as prefeituras trabalharem os ramais. Um governo que até agora não mostrou a que veio, não pode ter o delírio de pensar em reeleição. Minha solidariedade a popula

