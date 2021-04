Mara Rocha pede que computadores apreendidos sejam doados para escolas do Acre

A Deputada Federal Mara Rocha, encaminhou ofício ao Secretário da Receita Federal, solicitando que os equipamentos de informática, como computadores e tablets, apreendidos por aquele órgão federal nas alfândegas brasileiras, sejam doados para escolas dos municípios da Região Norte do Brasil, particularmente para as escolas dos municípios do Acre.

Segundo a parlamentar acreana, “os alunos das escolas da região norte sofrem com a falta de acesso a computadores, smartfones e tablets, o que dificulta o acesso às aulas virtuais nesse período de pandemia. E essa carência é ainda maior no Estado do Acre, que acaba de passar pela maior alagação dos últimos 20 anos, levando várias famílias ribeirinhas a perderem todos os seus pertences”.

“Não se pode mais pensar em educar as futuras gerações sem o uso dos preciosos recursos que computadores e o acesso à internet propiciam, e isso ficou ainda mais evidente durante essa pandemia. O maior problema é que a ausência de computadores ocorre nas regiões com maiores carências sociais, como é o caso da nossa Região Norte, perpetuando as terríveis desigualdades que já marcam este país”, explicou a deputada.

Com base nos dados da própria Receita relativos ao preço mínimo de materiais de informática apreendidos que seguem para leilão, a arrecadação se aproxima de R$ 20 milhões por ano nos leilões promovidos pelo órgão.

“Tenho esperança de conseguir convencer a Secretário a direcionar doações para as escolas municipais do Acre que foram duramente atingidos com a pandemia e a alagação. Com isso poderemos dar um mínimo de acesso ao ensino para milhares de alunos que estão desde 2020 sem acesso a aulas”, finalizou Mara Rocha.

