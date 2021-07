Marido mata esposa com 7 facadas na frente do filho de 2 anos, no interior do Acre

Eduarda da Cruz Silva, de 27 anos, foi morta a golpes de faca na tarde deste domingo (17), na rua 5 de Novembro, no bairro Cruzeirinho Novo, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha, Eduarda foi até a casa de uma vizinha com um filho de 2 anos e o marido, e a vítima pediu para cozinhar um miojo para a criança. Quando estava cozinhando, o marido começou a xingar e ofender Eduarda.

O homem saiu da residência e voltou minutos depois já com uma faca e começou a esfaquear a mulher. Ao total foram 7 perfurações de faca, no pescoço, no tórax e no braço direito. Após o crime, o homem fugiu do local.

A proprietária do imóvel conseguiu correr e voltou pouco depois que o assassino fugiu. Ao ver a mulher agonizando no próprio sangue e o filho de dois anos tentando socorrer a própria mãe, ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a Eduarda, que foi encaminhada ao Hospital do Juruá, onde não resistiu a gravidade dos ferimentos e acabou morrendo minutos depois de dar entrada na sala de emergência.

Policiais militares do 6° Batalhão foram acionados, colheram as informações e as características do meliante e realizaram buscas na região, mas não tiveram êxito.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde será investigado o crime.