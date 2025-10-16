Noticias da Fonteira

Acre

Maternidade Bárbara Heliodora promove dia de cuidado e valorização dos servidores

out 16, 2025


A Maternidade Bárbara Heliodora, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promoveu nesta quarta-feira, 15, um dia de bem-estar e autocuidado voltado aos servidores da unidade, em Rio Branco.

A iniciativa ofereceu atendimentos gratuitos de massagem relaxante, ventosaterapia, corte de cabelo e design de sobrancelhas, e teve como objetivo valorizar os profissionais da maternidade, proporcionando momentos de relaxamento e incentivo ao autocuidado. Servidores de todos os setores foram convidados a participar das atividades.

“Proporcionar esse momento de bem-estar aos servidores da nossa maternidade reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado aos nossos usuários. É com muita satisfação que realizamos esta ação, com uma programação diversificada. Os servidores ficam felizes e isso nos motiva ainda mais a continuar valorizando quem dedica seu trabalho diariamente ao cuidado com a vida”, destacou Simone Prado, gerente geral da maternidade.

Iniciativa teve como objetivo valorizar os profissionais da maternidade, proporcionando momentos de relaxamento. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

Entre as participantes da ação estava a servidora Rosângela Ferreira, que aproveitou o momento para cuidar de si com corte de cabelo e massagem relaxante. Para ela, a iniciativa representa mais do que um simples momento de autocuidado, é também um gesto de valorização e reconhecimento pelo trabalho diário das equipes.

“Eu amei participar. Como servidora, é muito bom participar desses momentos, porque a gente se sente acolhida, amada e valorizada. Tudo o que é feito em prol do servidor tem um significado enorme, especialmente para nós, mulheres, que estamos aqui todos os dias. Foi um momento muito gratificante, que trouxe leveza e renovou nossas energias para continuar cuidando das pessoas com carinho e dedicação”, destacou Rosângela.

A enfermeira Elisângela Holanda também participou do momento de cuidado e aproveitou para fazer design nas sobrancelhas, corte de cabelo e massagem relaxante. “Foi uma experiência excelente. Essas ações são muito importantes para nós, funcionários, porque mostram que o nosso trabalho é valorizado e que a instituição se preocupa com o nosso bem-estar. Esse cuidado faz toda a diferença na rotina e nos motiva a continuar dando o nosso melhor no atendimento às pacientes”, concluiu.





