Noticias da Fonteira

Acre

Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó

dez 7, 2025


Diversas escolas do campo da rede estadual de ensino têm passado por melhorias significativas em sua infraestrutura, com o objetivo de garantir ambientes mais adequados e acolhedores para os estudantes da zona rural. Em Feijó, a Escola do Campo Dom Pedro I, localizada na BR-364, km 57, no trecho entre Feijó e Manoel Urbano, é um dos exemplos recentes de investimento e manutenção.

Vista externa da Escola do Campo Dom Pedro I após a pintura e manutenção. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A instituição atende aproximadamente 190 alunos, sendo 122 do ensino fundamental (anos iniciais) e 68 do ensino médio, e passou por uma ampla manutenção predial. O prédio recebeu nova pintura e teve sua estrutura revitalizada. Os serviços incluíram, além da renovação geral, a construção de uma cozinha e de um refeitório, espaços essenciais para o bem-estar dos estudantes.

Antes das intervenções, a realidade era bem diferente: as crianças faziam suas refeições no corredor, expostas à poeira da estrada e sem mesas adequadas. A nova infraestrutura representa um avanço importante não apenas na qualidade do ambiente escolar, mas também nas condições de trabalho da equipe da cozinha, que antes atuava em um espaço improvisado e inadequado.

Aluna recebe a merenda em espaço adequado, reforçando o cuidado com a alimentação escolar. Foto: Mardilson Gomes/SEE

De acordo com o coordenador de Ensino da Escola Dom Pedro I, Efraim dos Santos Gomes, as mudanças já se refletem diretamente no cotidiano da comunidade escolar.

“A reforma trouxe melhorias significativas. A cozinha e o refeitório garantem às crianças um espaço digno, com mesas e bancos. Agora, contam com um ambiente adequado, o que faz toda a diferença”, avalia.

As obras também atenderam a recomendações da Vigilância Sanitária e do Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE), reforçando o compromisso com a segurança alimentar e a qualidade dos serviços oferecidos.

Com o novo refeitório, estudantes têm mais qualidade e dignidade nos momentos de refeição. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A coordenadora-geral da Representação da SEE em Feijó, Marines Dantas, também ressalta a importância das melhorias: “A ampliação da cozinha e do refeitório representou um grande avanço. A escola serve o Prato Extra e hoje conta com um espaço que garante aos estudantes realizar suas refeições com zelo, cuidado e responsabilidade”.

Os estudantes atendidos pela escola residem na própria região. A área de abrangência é extensa: uma das rotas percorre 17 km, do km 57 ao 43; outra cobre 46 km em direção ao município de Manoel Urbano.

“A maioria dos nossos alunos reside nessas localidades. É uma área grande, e oferecer uma estrutura adequada é fundamental para garantir um ensino de qualidade”, destaca o coordenador Efraim Gomes.
























 

The post Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

dez 6, 2025
Acre

Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes

dez 6, 2025
Acre

Governo conclui ciclo do programa #Tamojunto de prevenção às drogas, ao álcool e fortalecimento familiar

dez 5, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre recebe café da manhã da Universal nas Forças Policiais em ação de valorização aos servidores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

07/12/2025 Frankly
Acre

Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó

07/12/2025 Frankly
Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

06/12/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick anuncia os 17 jovens acreanos que farão testes no Vitória-BA e no Athletico Paranaense

06/12/2025 Frankly