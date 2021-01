Mesa Diretora da Câmara de Brasiléia será definida no dia 8 de janeiro

Com 8 dos 11 vereadores eleitos pertencendo a partidos que compuseram a coligação que reelegeu a prefeita Fernanda Hassem, a Câmara de Brasiléia definirá apenas na próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro, a composição da sua Mesa Diretora.

Fonte do ac24horas no município informa que não há, até o momento, consenso dentro do grupo que formará a base de sustentação da gestão da prefeita petista na casa. “Todos querem o comando da Câmara, dentre os partidos da coligação”, diz.

Na sessão solene de posse dos vereadores, realizada nesta sexta-feira, 1º, foi divulgado o edital de convocação para a eleição da Mesa, com o prazo para a inscrição das chapas se encerrando na próxima quarta-feira, dia 6.

Dos sete vereadores que tentaram a reeleição para o cargo em Brasiléia, apenas três obtiveram sucesso no pleito. A renovação foi de cerca de 70% no quadro do Poder Legislativo Municipal, que terá uma ampla maioria situada na base de apoio à prefeita Fernanda Hassem (PT), reeleita para mais um mandato.

Os vereadores que conseguiram a reeleição são o atual presidente da Câmara, Rogério Pontes (PROS), Reinaldo Gadelha e Marquinhos Tibúrcio, ambos do MDB. Os partidos que mais elegeram vereadores foram o PT (3), PROS (2) e MDB (2). Oito dos 11 eleitos são da coligação liderada pelo PT, de Fernanda Hassem.

Um dado positivo da eleição de Brasiléia foi a eleição de três mulheres para a Câmara de Vereadores, Marinete Mesquita (PT) – 345 votos – Arlete Amaral (Solidariedade) – 240 votos – e Neiva Badotti (PSB) – 201 votos, cenário que não ocorria desde a eleição de 2014, quando Fernanda Hassem foi eleita para o cargo.

Os vereadores eleitos em Brasiléia e o posicionamento na Câmara:

· Rogério Pontes (PROS) – Base

· Elenilson Cruz (PT) – Base

· Leomar Barbosa (PSD) – Oposição

· Jorge da Laura (PT) – Base

· Marinete Mesquita (PT) – Base

· Jurandir Queiroz (PROS) – Base

· Reinaldo Gadelha (MDB) – Oposição

· Marquinhos Tibúrcio (MDB) – Posição

· Leonir (Progressistas) – 261 votos – Base

· Arlete Amaral (SD) – 240 votos – Base

· Neiva Badotti (PSB) – 201 votos – Base