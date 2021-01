Mil pessoas aguardam resultado de exame de covid-19 no Acre

Informações são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou que 1.268 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Além disso, 258 novos casos de infecção por coronavírus foram registrados nesta sexta-feira (22) no Acre. O número de infectados subiu de 45.729 para 45.987 nas últimas 24 horas.

A Sesacre informou ainda mais dois óbitos em decorrência da doença no estado. As vítimas eram uma idosa e um idoso, com idades de 70 e 86 anos respectivamente, ambos moradores de Rio Branco. O número oficial de mortes por covid-19 no Acre subiu para 846.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...