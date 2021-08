Militar do 7º BEC do Acre é preso na BR 317 com caminhonete roubada na Capital do Acre

Policiais tiveram que atirar nos pneus do veículo para evitar que não fossem atropelados na tentativa de furar barreira policial no entroncamento de Xapuri.

Um assalto ocorrido na Capital do Acre, precisamente no Ramal Bom Jesus, na Vila Acre no início da noite desta segunda-feira, dia 30, terminou em tiros e prisão de um dos envolvidos na BR 317, no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, cerca de 50km da fronteira com a Bolívia.

Segundo foi apurado pela redação do jornal oaltoacre.com, a caminhonete modelo Toyota/Hilux, placas QLY 6519, foi roubada por um trio de bandidos armados. O veículo foi tomado e conduzido para a fronteira do Acre, para ser deixada no lado boliviano, na cidade de Cobija, capital do Estado de Pando.

Foi quando as autoridades policiais foram acionadas e o veículo passou a ser monitorado e após ser avistada passando pela cidade de Capixaba, uma barreira policial foi montada no entroncamento de Xapuri.

Já por volta das 23h00, o veículo chegou na barreira e ao perceber que havia veículos fechando a estrada, tentou passar mesmo assim por cima da guarnição, sendo necessário o uso defensivo de arma de fogo, atirando contra os pneus da caminhonete.

Somente assim, o motorista identificado como Jean Marcos Ferreira do Nascimento, foi preso e conduzido para a delegacia do município de Xapuri, onde ficou à disposição do delegado para ser ouvido e posteriormente, apresentado ao judiciário.

Somente após verificarem quem seria o acusado no sistema, foi identificado que o mesmo seria um militar do Exército Brasileiro, lotado no 7º BEC. O caso está sem investigado pelas autoridades policiais afim de identificar os outros envolvidos no assalto.

