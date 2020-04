Militar do Exército leva facada no abdômen durante assalto

O soldado do Exército Brasileiro, Jardeson Ferreira de Lima, 19 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Nações Unidas, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

A vítima relatou que estava saindo do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC) e caminhava em direção à própria casa, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e, de posse de uma faca, anunciou um assalto.

O soldado se recusou a entregar os pertences, então, o criminoso esfaqueou a vítima na região abdômen e, em seguida, empurrou o rapaz ao chão e pegou o celular, a carteira e a mochila com a farda do rapaz.

Após a ação, o criminoso voltou para a moto e fugiu com o comparsa. O soldado, mesmo ferido, correu até a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde pediu apoio aos policiais civis que estavam de plantão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e estabilizou a saúde do jovem. Ele foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar colheu as características dos criminosos e tentou procurar pelos assaltantes na região do ocorrido, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

