Ministro dá sinal verde para Gladson construir nova maternidade que custará R$ 60 milhões

Após reunião com o Ministro da saúde, Eduardo Pazuello, o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 26, a liberação inicial de R$ 16 milhões para a construção de uma nova Maternidade em Rio Branco, que levará o nome da avó dele, Marieta Cameli, que morreu em maio deste ano.

De acordo com o governador, o investimento total será de R$ 60 milhões. A nova estrutura terá um total de 13.000 m2 de área construída e terá 100 leitos comuns, 10 unidades de UTIs, 60 unidades de UTIs neonatal, 9 leitos de observação obstétrica, 3 leitos de observação ginecológica, 7 leitos para emergências, 6 leitos na sala de indução aos partos, 10 leitos de enfermaria e pós-operatório, 5 consultórios ambulatoriais, 5 consultórios de imagenologia, centro cirúrgico com 5 salas de cirurgia, 8 quartos PPP no centro obstétrico, refeitório, lavanderia industrial, centro de esterilização, central de medicamentos e uma casa da mulher.

“O nosso novo projeto foi bastante elogiado pelo ministro, que quer usá-lo como modelo para a construção de maternidades em outros estados do Brasil. Como a planta foi doada ao nosso estado, vamos pedir autorização dos criadores”, afirmou.

A única Maternidade de Rio Branco, a Bárbara Heliodora tem 71 anos, de fundação. Ela foi inaugurada em 1949 pelo então governador Guiomard Santos. O nome da maternidade homenageia a primeira poetisa brasileira, Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira.