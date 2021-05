Moradora de rua é morta a facadas e jogada em igarapé amarrada a pedaço de concreto

O corpo foi encontrado por populares boiando nas águas do igarapé, no Parque São Francisco. Eles então informaram às polícias Militar e Civil, que foram ao local, e acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do cadáver, que já estava em estado inicial de decomposição.

Conforme os Bombeiros, o corpo da mulher estava amarrado a um pedaço de concreto, que aparentava ser uma parte da calçada do parque. A mulher tinha marcas de várias perfurações de arma branca na região do peito.

“Ainda não temos a motivação do crime, vamos conversar hoje com conhecidos dela para tentar identificar o que motivou a morte. Ela, realmente, não convivia com familiares, vivia sem endereço fixo, pela rua, então, vamos ter que buscar identificar os últimos passos dela, por onde esteve, com quem esteve, para tentar identificar o que aconteceu. Hoje estamos com depoimentos agendados”, informou o delegado Cristiano Bastos, responsável pelo caso.