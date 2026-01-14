Moradores do Belo Jardim relatam fim dos transtornos causados pelas chuvas após obras viabilizadas por Alan Rick

“Eu perdi muita coisa. Quando chovia, a água entrava em casa e levava tudo. Depois que começaram a arrumar a rua, a gente voltou a ter coragem de construir as coisas. Antes, tudo se perdia com a chuva.”

O depoimento é de Thamara Brito, mãe de uma bebê de poucos meses e moradora da Rua Primavera, no bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco. Por anos, ela viveu em um quarteirão marcado por alagamentos recorrentes durante o inverno amazônico. Com o início das obras de infraestrutura na região, essa realidade começou a mudar. Nas últimas chuvas, ela e outros moradores relatam que os transtornos deixaram de fazer parte da rotina.

As intervenções incluem serviços de terraplanagem, implantação de sistema de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica. As obras são executadas pelo Deracre, com recursos destinados pelo senador Alan Rick (Republicanos). Os trabalhos foram iniciados antes do período chuvoso, o que permitiu avanços importantes na preparação das vias. Com a chegada do inverno amazônico, parte dos serviços precisou ser temporariamente suspensa por questões técnicas. Segundo o senador, falta pouco para a conclusão, e o mandato segue cobrando a retomada e a continuidade das obras assim que as condições climáticas permitirem.

Outros moradores da Rua Primavera confirmam a mudança. Maria Júlia, que vive no local há mais de 20 anos, relembra as dificuldades enfrentadas anteriormente:

“Quando chovia, alagava tudo. A gente saía com a água no meio das pernas. Agora, a esperança é outra.”

Já Francisco da Silva, morador há mais de três décadas, destaca o alívio trazido pelas intervenções:

“A água chegava a bater nas paredes. Era muito sofrimento e muita coisa perdida. Hoje a gente já vê que a situação está mudando.”

Para o senador Alan Rick, os depoimentos confirmam o impacto direto dos investimentos. “Só neste conjunto de obras, são mais de R$ 12 milhões em emendas, que também beneficiam outras ruas do Belo Jardim e de bairros como Canaã, Wanderley Dantas, Placas, Floresta, Ayrton Senna, Bahia Nova, Vila Acre, Bom Jesus e Taquari, além de vias urbanas em Sena Madureira e Acrelândia. Em Rio Branco, o volume de recursos destinados pelo nosso mandato para pavimentação, drenagem e urbanização já ultrapassa R$ 90 milhões”, afirmou.

O senador destacou ainda a importância de investir em obras que incluam saneamento básico. “Quando a obra prevê drenagem e esgotamento sanitário, a mudança é estrutural. Não é só asfalto. É saúde pública, dignidade e respeito às famílias, que deixam de perder tudo a cada inverno. Nosso papel é garantir o recurso, acompanhar cada etapa e cobrar a conclusão para que o benefício seja definitivo”, finalizou.

