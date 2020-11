Moradores e Epitaciolândia denunciam péssima qualidade da água do Depasa

Os moradores da cidade de Epitaciolândia, localizada na fronteira do Acre com a Bolívia, acordaram cedo para fazer seus afazeres domésticos na manhã deste domingo, dia 29, aproveitando para lavar roupa, tomar banho, lavar a área o carro, etc.

Infelizmente alguns moradores do bairro Fontenele de Castro, principalmente do mais populoso, o José Hassem e parte do centro, perceberam que algo estava errado ao abrir a torneira da cozinha, do banheiro e da área. A água que deveria chegar limpa, estava completamente suja, com cor de barro.

Sem quaisquer meios para consumo ou até mesmo para lavar roupa, alguns registraram a cor da água que chegava em sua casa. A tempos, munícipes vem reclamando do abastecimento de água em suas residências.

O jornal oaltoacre.com tentou contato com o gerente do Depasa no município, uma vez que Epitaciolândia tem sua própria estação de tratamento. Não se sabe o motivo por enviar água imprópria aos moradores.

Fica o espaço aberto ao representante do órgão, caso queira explicar o sinistro deste domingo.

