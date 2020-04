Mortes por coronavírus sobe para 8 e AC tem 13 novos casos em 24h, somando 176

O número de mortos por covid-19 no Acre subiu de seis para oito nesta segunda-feira (20), conforme boletim do Ministério da Saúde. O número de infectados também subiu, são 13 a mais do que o informado no domingo (19), somando 176 pessoas. A taxa de letalidade da doença é de 4,5%.

Ao ContilNet, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde havia confirmado pela manhã a morte de um idoso de 85 anos ocorrida na madrugada. Ele estava internado no Pronto Socorro e foi infectado no hospital. A segunda morte confirmada não foi informada.

Pelo menos duas outras mortes ocorreram na madrugada desta segunda com suspeitas de covid-19 e aguardam resultados de exames. Além destas, o resultado do exame de uma moradora de Plácido de Castro, que morreu no último sábado também não ficou pronto.

