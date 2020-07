Motorista de caçamba fica ferido após colisão grave entre veículos na BR-364

Um caçambeiro, identificado inicialmente como Jesus, foi vítima de um grave acidente de trânsito entre caminhões, no início da tarde desta terça-feira (14), no km 112 da BR-364, próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Branco.

A vítima contou que trafegava pela rodovia no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando um carro que estava na frente da caçamba freou bruscamente. Para não passar por cima do veículo de passeio, o motorista entrou na pista contrária e colidiu com outra caçamba. Com o impacto, os dois caminhões caíram em uma área de mata.

No acidente, Jesus ficou preso as ferragens e passou cerca de uma hora e mais para ser socorrido pela equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. Na outra caçamba estava mais duas pessoas, que sofreram apenas escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o local do acidente e prestou os primeiros socorros a vítima que estava presa as ferragens. Após as primeiras avaliações, o homem foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito e área foi isolada para os trabalhos da perícia. O laudo da perícia tem o prazo de 30 dias, na previsão legal para emitir o parecer sobre o acidente, como as reais causas.

